‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ iddianamesine CHP sansürü! Meclise iki kez ara verildi, konuşma hakkı gasp edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Haziran ayı 2'nci oturumu Fatih Saraçhane'de bulunan Belediye meclis salonunda gerçekleşti. Meclis 1'inci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleşen oturumda AK Parti Meclis Üyesi Yasin Özdemir, Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 'çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesini kürsüye taşıdı. "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü İddianamesi" sözü sonrasında mecliste kısa süreli gergünlik yaşanırken oturuma iki kez ara verildi. Tatil edilen oturumların ardından ise AK Parti'li üyeye söz hakkı tanınmayarak skandal bir engellemeye imza atıldı.

"İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ" İFADESİ MECLİSİ KARIŞTIRDI

Gündem dışı konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan AK Parti'li Meclis Üyesi Yasin Özdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye dikkat çekti. Özdemir'in, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" hakkında iddianame hazırlandığını söylemesi üzerine meclis salonunda sesler yükseldi. Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ, Özdemir'in sözünü keserek bu ifadeyi kullanmamasını istedi ve müdahalede bulundu.

"SİZ RAHATSIZ OLACAKSINIZ DİYE KONUŞMAYACAK DEĞİLİM"

Yapılan sansür girişimine kürsüden sert tepki gösteren Yasin Özdemir, meclis yönetiminin çifte standart uyguladığını belirterek Meclis Başkanı Gökhan Gümüşdağ'a yönelik şu ifadeleri kullandı: "Buraya CHP'li Meclis üyeleri çıktığında, 'Bu dava kumpas, siyasi' dediğinde, hakimleri, savcıları yerden yere vurduğunda hiçbir şekilde müdahale etmiyorsunuz. Biz sadece iddiaları dile getirdiğimizde, iddianamede yazılanları, kamuoyuna yansıyanları konuşurken daha konuşmanın 30'uncu saniyesinde müdahale ediyorsunuz. Lütfen... Sizler rahatsız olacaksınız diye konuşmayacak değilim, sonuna kadar konuşacağım."

MECLİSE İKİ KEZ ARA VERİLDİ, KONUŞMA HAKKI ENGELLENDİ

Özdemir'in kararlı duruşu karşısında CHP sıralarından yükselen tepkiler ve tartışmaların büyümesi üzerine oturuma ilk ara verildi. Aranın ardından meclis yeniden toplandı ancak kürsüye çıkan Özdemir'in geri adım atmayarak sözlerini yinelemesi üzerine meclise ikinci kez ara verildi. Verilen ikinci aranın ardından ise Gökhan Gümüşdağ önce gündem maddelerinin konuşulacağını, gündem dışı konuşmaların ise daha sonra yapılacağını duyurdu. Ancak bu usul değişikliğinin ardından, konuşmasını tamamlaması için AK Parti'li Yasin Özdemir'e bir daha söz hakkı tanınmadı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör