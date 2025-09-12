İmamoğlu hakkında yeni iddianame! SAHA EXPO’da “çirkin siyaset” tartışması mahkemeye taşındı

26 Ekim 2024'te Yeşilköy'de düzenlenen SAHA EXPO 24 Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile vatandaş Serkan Şahin arasında tartışma çıktı. İddianameye göre İmamoğlu, yanında bulunan birine "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz ne olacak şimdi? Dün makamımda ağırladı Zeydan'ı" dedikten sonra, bunu duyan müştekiye dönerek: "Sakinleş, konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım, çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin." ifadelerini kullandı. Şahin, bu sözlerin kendisine yönelik hakaret olduğunu belirterek 4 Ocak 2025'te şikâyetçi oldu.

HAKARET ETMEDİM KABA SÖZ KULLANDIM

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, sözlerin hakaret düzeyinde olmadığını, yalnızca "nezaket dışı ve kaba söz" niteliğinde bulunduğunu savundu. Ayrıca bu sözlerin müştekinin kişiliğine değil, eylemlerine yönelik olduğu iddia edildi.

UZLAŞMA SAĞLANMADI

Suç, uzlaştırma kapsamına girdiği için dosya bir uzlaştırmacıya gönderildi. Ancak 28 Temmuz 2025 tarihli rapora göre taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun herkesin içinde hakaret ettiği kanaatine vardı. İddianamede, İmamoğlu'nun: 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.