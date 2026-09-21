İmamoğlu suç örgütü davasında bir itiraf daha: Tamer Gümüş Ağaç AŞ’deki kirli düzeni anlattı! Yukarıdan baskı var diyerek...

AĞAÇ A.Ş SATIN ALMA MÜDÜRÜ ÜMİT POLAT

"30 BİN EURO'YU ELDEN TESLİM ETTİM"

Baskılara daha fazla dayanamadığını ve istenen parayı elden teslim ettiğini itiraf eden Gümüş, "30 bin Euro'yu kendisine elden teslim ettim. Ben bu parayı bir seçimi finanse etmek amacıyla vermedim. Seçimi gerekçe gösteren Ümit Polat'tı. Paranın gerçekten seçim için kullanılıp kullanılmadığını, bir başkasına verilip verilmediğini bilmiyorum. Kendi adına kullanmış olabileceğine ilişkin şüphemi de savcılıkta söyledim. Benim doğrudan bildiğim, parayı isteyenin de benden teslim alanın da Ümit Polat olduğudur" diye konuştu.