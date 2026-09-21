İmamoğlu suç örgütü davasında bir itiraf daha: Tamer Gümüş Ağaç AŞ’deki kirli düzeni anlattı! Yukarıdan baskı var diyerek...

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 20. duruşmasına etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Taxus Fidancılık'ın sahibi Tamer Gümüş'ün beyanları damga vurdu. Soruşturma aşamasında ve MASAK raporlarında yer alan rüşvet iddialarını doğrulayan Gümüş, İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'de dönemin Satın Alma Müdürü Ümit Polat'a ödemelerini alabilmek için nasıl rüşvet vermek zorunda kaldığını detaylarıyla gözler önüne serdi.
"EŞİNE ELİT ÜYELİK, UÇAK BİLETİ VE HEDİYE KARTLARI İSTEDİ"
Ailesi uzun yıllardır fidancılıkla uğraşan ve kuruma ürün satan bir tedarikçi olduğunu belirten Tamer Gümüş, Ümit Polat'ın satın alma müdürlüğü görevine geldikten sonra kendisinden sürekli kişisel taleplerde bulunduğunu söyledi. Gümüş, "Ümit Polat'ı 2003 yılından beri Ağaç A.Ş.'den tanıyorum. Yeniden satın alma müdürlüğü görevine döndüğünde kuruma ürün satan bir tedarikçi olarak kendisiyle görüşmeye başladım. Bu süreçte benden çeşitli talepleri oldu. Savcılıkta da anlattığım üzere taleplerini karşılamadığımda ödemelerimi geciktireceğini söylüyordu" ifadelerini kullandı.
ALİ SUKAS VE EKREM İMAMOĞLU
"30-40 MİLYON TL ALACAĞIM VARDI, TİCARETİM BİTER DİYE KORKTUM"
Ağaç A.Ş.'den milyonlarca lira alacağı biriktiği dönemde köşeye sıkıştırıldığını belirten itirafçı Gümüş, "Seçim için istenen para, 2024 seçimlerinden önce Ağaç A.Ş.'ye yaptığım bir ziyarette bana açıkça söylendi. 'Yukarıdan bir baskı geliyor, seçim için para isteniyor, destek vermeniz lazım, aksi takdirde Ağaç A.Ş. ile ticaretin biter' denildi. O tarihte Ağaç A.Ş.'den yaklaşık 30-40 milyon lira alacağım vardı. Ürünlerimi teslim etmiş, masraflarımı yapmıştım. Hem alacağımın hem de yıllardır sürdürdüğüm ticaretimin tehlikeye gireceğinden korktum" dedi.
AĞAÇ A.Ş SATIN ALMA MÜDÜRÜ ÜMİT POLAT
"30 BİN EURO'YU ELDEN TESLİM ETTİM"
Baskılara daha fazla dayanamadığını ve istenen parayı elden teslim ettiğini itiraf eden Gümüş, "30 bin Euro'yu kendisine elden teslim ettim. Ben bu parayı bir seçimi finanse etmek amacıyla vermedim. Seçimi gerekçe gösteren Ümit Polat'tı. Paranın gerçekten seçim için kullanılıp kullanılmadığını, bir başkasına verilip verilmediğini bilmiyorum. Kendi adına kullanmış olabileceğine ilişkin şüphemi de savcılıkta söyledim. Benim doğrudan bildiğim, parayı isteyenin de benden teslim alanın da Ümit Polat olduğudur" diye konuştu.
TEDARİKÇİ İŞ İNSANI TAMER GÜMÜŞ
"KURUMDA 20 YILLIK GÜÇLÜ İSİMDİ"
İddianamede yer alan diğer yöneticilerle görüşme imkanı olsa dahi Ümit Polat'ın baskısını kıramayacağını belirten Gümüş, Polat'ın kurum içindeki nüfuzuna dikkat çekerek, "Ümit Polat kurumda 20 yılı aşkın süredir çalışan, çalışanları ve bütün satın alma süreçlerini bilen biriydi. Duruşmada da kendisi açıkça kendisini güçlü bir isim olarak tarif etti. Teklif alacak firmaları kendisinin belirlediğini, ayrıca açıkça benim işlerimle uğraştığını beyan etti." dedi.