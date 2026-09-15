İmamoğlu Suç Örgütü davasının 81.duruşmasına devam edildi

"PATRON GÖNDERDİ"

Sanık iş insanı Alaettin Vardar savunmasında, Çağlayan Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu belirterek, "2023'ün Aralık ayında 69 milyon gibi bir alacağım vardı. Ağaç A.Ş.'de bu alacağımıza karşılık normalde ödemelerimiz yapılıyor. Daha önce de yapılıyordu zaten alıyorduk. Ali beyin bizden bir talebi oldu, 20 Aralık'ta bir 34 milyon hesabıma para geçti. 4 Ocak'ta da bir 30 milyon gibi bir bakiyemiz geldi. Toplam 64 milyon bir para geçti hesabımıza. Bundan sonra da ben peyderpey kendi hesabımdan aldığım 30 bin doları üçer beşer yaparak çekmeceme koydum. Bir akşam saati satın alma müdürümüz Polat ofise geldi. Benim yurt dışından getirdiğim işte çikolata, parfüm gibi şeyler ona da getiriyordum geldiği zaman. Sigara paketi vardı. Dedi ki patron gönderdi. Dedim tamam abi. Ben de çekmeceden hazırlamış olduğum 30 bin doları poşette Polat'a teslim ettim. Yani bu da böyle gerçekleşti." şeklinde anlattı.

"ÖDEME İÇİN 50 BİN DOLAR HAZIRLA VE GETİR DEDİ"

Sanıklardan iş insanı Savaş Bayraktar ise savunmasında, "Ben 2024 yılında kurduğum Durusu Fidancılık'ın sahibiyim. Ağaç A.Ş.'ye kurulduğum yıldan itibaren zaman zaman mal verdim. Kamu kurumlarından iş almak için rüşvet verme ihtiyacım yoktur. Ticaretimin devamı için karşılıklı menfaat anlaşması yapan bir kişi değilim. Üzerime atılı rüşvet verme suçunu kabul etmiyorum. 2023 Aralık ayında bizimle pazarlık yaptılar, birtakım mallar almak istediklerini söylediler. Parayı da nakit ödeyeceklerini söylediler. 2024 Mart ayında faturalarımızı kestik, paralarımız nakit yatmadı. Ödemelerim var, ödemelerimi yapın dedim. Ümit Bey bana paramın ödenebilmesi için 50 bin dolar hazırla getir dedi. Ben de kendisine böyle bir para getiremeyeceğimi, çünkü böyle bir paramın şu anda nakit olmadığını söyledim. Sonrasında seçim oldu. Parayı hazırladım, getirdim. Bir çanta içerisinde kendisine verdim. Benden alıp çekmecesine koydu." ifadelerini kullandı.