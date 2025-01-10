İmamoğlu’na Adalar’da ‘azmanbüs’ protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediyesi'nin yeni hizmet binasının temel atma töreninde protesto edildi. Faytonların kaldırılmasının ardından toplu taşıma aracı olarak kullanılmaya başlanan ve 'Azmanbüs' olarak adlandırılan elektrikli minibüslere sert eleştiriler yönelten Adalılar, tepkilerini slogan ve dövizlerle dile getirdi.

İmamoğlu, konuşması esnasında zaman zaman tekrarlanan sloganlara "Çok kaba bir protesto" diyerek yanıt verdi. Minibüslerin Adalar'ın dar sokakları ve tarihi dokusuna uygun olmadığını kaydeden, taleplerinin dikkate alınmadığını belirten vatandaşlar, İBB önünde de protesto gösterisi düzenlemişti.