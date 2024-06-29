İmamoğlu’na ‘azmanbüs’ tepkisi: Israrı anlamakta güçlük çekiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tüm itirazlara rağmen Adalar'a getirdiği minibüslere tepkiler sürüyor. Akademisyen, sanatçı, yazar, hukukçu, mimar ve şehir planlamacılarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 kişilik grup, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Adalar'daki minibüslerin hizmetten kaldırılması çağrısında bulundu. Gruptan yapılan yazılı açıklamada, Adalar'da kedilerin, köpeklerin, kirpilerin ve insanların gezdiği sokaklara ve orman yollarına "azmanbüs" olarak adlandırılan minibüslerin yakıştırılamadığı kaydedilerek şöyle denildi:"Adalar'a minibüs getirilmesi sürecini endişeyle takip ediyor, bu özel coğrafyayı korumak için verilen mücadeleye rağmen söz konusu araçların ilçede kullanımında ısrar edilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Adalar, Türkiye'nin yaya bölgesi olan tek ilçesi ve dünyada da sayılı örneklerdendir. Adalar'da motorlu taşıt kullanımının yapılaşma baskısına, ekosistemin tahribatına, orman yangınlarına ve kazalara zemin hazırlayacağından kaygı duyuyoruz. Adalar'ın kültürel ve doğal mirasını korumaya yönelik bir çözüm bulunacağını umuyor, İstanbul Adalarının dokusuna ve yaşam kültürüne zarar verecek uygulamalardan vazgeçmenizi diliyoruz."