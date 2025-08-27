İmamoğlu’nun avukatına adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz "rüşvete aracılık etme" suçundan Trabzon'da gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olan Yılmaz'ın, "itirafçılara kurulan baskıyı yönlendirmek"le suçlandığı öğrenilmişti. Avukat Nusret Yılmaz, polis nezaretinde Trabzon'dan İstanbul'a getirildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Nusret Yılmaz savcılık ifade işlemlerinin ardından imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.