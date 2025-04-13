İmamoğlu’nun Silivri oyunu: 14 kişi il dışına nakledildi! Murat Ongun o isimleri tehdit etti!

Aralarında İmamoğlu suç örgütünün tepe yöneticilerinden Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Necati Özkan'ın da olduğu 14 tutuklu Çorlu, Tekirdağ ve Kocaeli'ndeki cezaevlerine gönderildi. Tutukluların Silivri Cezaevi'nde Murat Ongun'un yönlendirmesiyle Avukatlar aracılığıyla bir iletişim ağı kurdukları, bu yolla itirafçı olmak isteyenlerin baskı altına alınarak engellenmeye çalışıldığı, nakil kararının bu nedenle alındığı iddia edildi.
CHP'li vekil, İmamoğlu'nun cezaevindeki iletişim ağını itiraf etti | Video
İl dışına sevk edilen tutukluların isimleri ve nakledildikleri cezaevleri şöyle:
Murat Ongun: Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu
Tuncay Yılmaz: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu
Fatih Keleş: Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu
Necati Özkan: Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu
Hüseyin Köksal: Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu
Mustafa Nihat Sütlaş: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu
Serdal Taşkın: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu
Murat Kapki: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu
Adem Soytekin: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu
Murat İlbak: Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Ömür Yılmaz: Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Eyüp Subaşı: Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Fatoş Ayık: Gebze Kadın Kapalı Cezaevi
CHP MİLLETVEKİLİ AKDOĞAN İFŞA ETMİŞTİ
CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Silivri'de kurduğu iletişim ağını ifşa etmişti. Akdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun hazırladığı notların diğer tutuklulara avukatlar aracılığıyla ulaştırıldığını, Murat Ongun'un hazırladığı raporların Ekrem İmamoğlu'na geri getirildiğini HALK TV'de anlatmıştı. Akdoğan, "Sayın İmamoğlu'nun notları oluyor. Avukatına veriyor. "Bunu Buğra Gökçe'ye götürün, bunu Emrah Şahan'a götürün, buna Necati Özkan çalışsın" diyor. Sonra raporlar hazırlanıyor. Murat Ongun hazırladığını avukata veriyor, o da götürüp sayın İmamoğlu'na veriyor. Böyle bir çalışma var. Avukatlar aracılığıyla yapılıyor" demişti.
ONGUN İTİRAFÇILARI VE AİLELERİNİ TEHDİT ETTİ
Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin tanık veya itirafçı olmak istemesi üzerine İmamoğlu'nun danışmanı tutuklu sanık Murat Ongun'un devreye girdiği, avukatlar üzerinden konuşmalarını muhtemel gördükleri kişilere ve ailelerine yoğun baskı uygulandığı ortaya çıktı.
"KONUŞAN BEDELİNİ ÖDER"
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Şüphelilerin avukatları Ongun tarafından belirlenirken, hâkim karşısına çıkan sanıkların avukatlarının kim olduğunu adliyedeki sorgu sırasında öğrendikleri belirtildi. Tutuklu bazı şüphelilerin tanık olmak için dilekçe vermeleri dahi Ongun'un görevlendirdiği avukatlar tarafından engellendi. Avukatlar ilk olarak tutuklularla birebir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde açıkça "Konuşmanızın bedeli ağır olur, kimse sizi koruyamaz" türünde tehditvari ifadeler kullanıldı ve konuşmamaları halinde kısa süre içerisinde tahliye olacaklarını söylediği öğrenildi.
Tehdit zinciri sadece şüphelilerle sınırlı kalmadı. Ongun'un yönettiği avukat ağı, şüphelilerin ailelerini de ziyaret etti. Avukatlar, şüphelilerle görüştükten sonra aileleriyle irtibat kurdu. Görüşmeler sırasında ailelere, tutuklu yakınlarının konuşması halinde sonuçların daha da ağır olacağı, bu süreçte suskun kalmanın en doğru yol olduğu mesajı iletildi. Ailelerin ifadelerine göre, avukatlar bu baskıyı "tavsiye" kisvesi altında sunsa da, psikolojik tehdit niteliği taşıyan söz ve davranışlarda bulundu. Bazı aile bireyleri bu durumdan duydukları rahatsızlığı yakın çevreleriyle paylaştı ancak can güvenliği endişesiyle resmi bir şikâyet yoluna gidemedi.