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Giriş Tarihi: 5.06.2026 12:16

İmamoğlu'nun Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında duruşma 11 Eylül'e ertelendi

Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir açılış programındaki konuşmasında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandı. Mahkeme sanık Ekrem İmamoğlu'nun hazır edilerek savunmasının alınması için duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
İmamoğlu’nun Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret davasında duruşma 11 Eylül’e ertelendi
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şadi Yazıcı'nın avukatının, 25 Ekim 2022'de "Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı" programdaki konuşmasının ardından alandan ayrıldığı sırada müvekkilinin bazı kişilerce yuhalandığı, o esnada kürsüde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun da olayları tırmandırıcı şekilde ifadeler ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle savcılığa müracaat ettiği belirtilmişti.

İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nedeniyle cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmaması talep edilmişti. Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi basit yargılama usulüyle yaparak Ekrem İmamoğlu'nun beraatına karar vermişti. Karara müşteki Şadi Yazıcı'nın avukatının itiraz etmişti. Bunun üzerine mahkeme duruşma açarak tekrar İmamoğlu'nun beraatına karar vermişti.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu olan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi Aracılığıyla (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nin, sanık Ekrem İmamoğlu'na "alenen hakaret" suçundan basit yargılama usulünün uygulanma olanağının bulunmaması karşısında genel hükümlere göre duruşma açılarak yapılan yargılamada sanığın savunmasının tespit edilmesi gerektiğinin gözetilmesi nedeniyle kararı bozduğunu belirtti.

11 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme sanık Ekrem İmamoğl'nun hazır edilerek savunmasının alınması için duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

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İmamoğlu'nun Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında duruşma 11 Eylül'e ertelendi
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