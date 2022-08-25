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Giriş Tarihi: 26.8.2022

İmparator Tatlıses ölümden döndü

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in bulunduğu minibüs, Bodrum’da kamyonla çarpışıp uçuruma yuvarlandı. Araçlarda çıkan yangın hemen söndürüldü. Minibüste sıkışan Tatlıses zorlukla kurtarıldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
İmparator Tatlıses ölümden döndü
Muğla'nın Bodrum ilçesi Kapuz Caddesi'nden dün saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı kamyon, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen kamyon, içinde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu Uğur Yılmaz yönetimindeki minibüsle çarpıştı.




Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüs, arkadan gelen başka bir otomobilin ön kısmına çarparak uçuruma yuvarlandı. Yine uçuruma kayan kamyonet, minibüse çarparak durabildi. Bu sırada kamyonetin ön kısmı alev aldı. Minibüse de sıçrayan alevler, vatandaşların yangın tüpleriyle yaptıkları müdahaleyle söndürüldü.


Tatlıses, hastaneden taburcu olduktan sonra gittiği Yalıkavak'taki restoranda sahne aldı.


TATLISES VE 5 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen ekipler, araç içinde sıkışan Tatlıses'i kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada bilinci açık olan Tatlıses "Vinçle aracı çıkarın, düzgün bir alanda beni çıkartırsınız" dedi. Minibüsü vinçle yola çıkaran ekipler, sıkışan kapıyı özel aparatlarla söküp, Tatlıses'i kurtardı. Tatlıses daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada Tatlıses'in yanı sıra Gülsoy, Yılmaz ve polis memuru Alper Arıcıoğlu ile kimliği bilinmeyen bir kişi yaralandı.



AYAK TARAK KEMİĞİNDE KIRIKLAR VAR
Ayak tarak kemiklerinde kırıklar tespit edilen Tatlıses, akşam saatlerinde taburcu edildi. Hastaneden ambulansla ayrılan Tatlıses, sahne alacağı restorana gitti..



ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla aradı. Erdoğan görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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