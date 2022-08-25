İmparator Tatlıses ölümden döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kapuz Caddesi'nden dün saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı kamyon, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen kamyon, içinde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu Uğur Yılmaz yönetimindeki minibüsle çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüs, arkadan gelen başka bir otomobilin ön kısmına çarparak uçuruma yuvarlandı. Yine uçuruma kayan kamyonet, minibüse çarparak durabildi. Bu sırada kamyonetin ön kısmı alev aldı. Minibüse de sıçrayan alevler, vatandaşların yangın tüpleriyle yaptıkları müdahaleyle söndürüldü.Olay yerine gelen ekipler, araç içinde sıkışan Tatlıses'i kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada bilinci açık olan Tatlıses "Vinçle aracı çıkarın, düzgün bir alanda beni çıkartırsınız" dedi. Minibüsü vinçle yola çıkaran ekipler, sıkışan kapıyı özel aparatlarla söküp, Tatlıses'i kurtardı. Tatlıses daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada Tatlıses'in yanı sıra Gülsoy, Yılmaz ve polis memuru Alper Arıcıoğlu ile kimliği bilinmeyen bir kişi yaralandı.Ayak tarak kemiklerinde kırıklar tespit edilen Tatlıses, akşam saatlerinde taburcu edildi. Hastaneden ambulansla ayrılan Tatlıses, sahne alacağı restorana gitti..CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla aradı. Erdoğan görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.