Aksiyon ve macera türünden yapımlara ilgisi olanlar için bu akşam İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi yayınlanacak. Başrollerinde Andrew Garfield, Emma Stone gibi oyuncuların yer aldığı yapım 2014'te vizyona girdi. Peki İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi konusu ne? İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi oyuncuları kim?

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİ KONUSU

Artık kahramanlığın sorumluluk isteyen zorlu yanlarına şahit olmaya başlayan Parker'ın her günü daha karmaşık, daha yoğun geçmektedir. Bir yandan kahramanlığa alışmaya, diğer yandan ise Gwen'le vakit geçirmeye çalışırken sahip olduğu yeteneklerin bedeli en korkutucu haliyle karşısına dikilir. New York'u tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olan Electro bir anda ortaya çıkar ve Peter Parker'ın şimdiye dek gördüğü en güçlü düşmanını alt etmesi gerekir. Örümcek-Adam, eski dostu Harry Osborn'un da dönmesiyle bütün düşmanlarının ortak noktası olan OsCorp'u keşfetmiş olur. Öte yandan Gwen'ın babasına verdiği sözü unutmayan Peter, Gwen'e zarar vermemek için elinden geleni yapmak için çabalar, ancak Electro'nun ortaya çıkması ve Harry Osborn'un geri dönüşü bu sözünü tutmasını oldukça zorlaştıracaktır. Peter Parker'ın geçmişine dair ortaya çıkan yeni ipuçlarıysa Örümcek Adam'ın hayatının gidişatını derinden etkileyecektir...

OYUNCULARI

Oyuncular: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx