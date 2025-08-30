“İnat Box” ile 14 milyonluk vurgun! Bedava dizi için banka hesaplarından oldular... 21 ilde operasyon, 27 tutuklama

Bir yandan dizi, film ve spor karşılaşmalarını ücretsiz izlemek isteyen binlerce kullanıcı, diğer yandan bu masum görünen merakın arkasına gizlenmiş milyonluk bir dolandırıcılık… İstanbul'da başlatılan soruşturma, "İnat Box" isimli korsan yayın uygulamasının yalnızca telif hakkı ihlaliyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda vatandaşların banka hesaplarını hedef alan büyük bir siber vurgunun kapısını araladığını ortaya çıkardı.