İncesu’nun dev kirazları Avrupa yolunda

Kayseri
'nin İncesu ilçesinde yetiştirilen ve "İncesu Güzeli" olarak bilinen Rejina cinsi dev kirazlarda hasat sezonu başladı. İri taneleri, yüksek kalibresi ve lezzetiyle dikkat çeken kirazlar, Almanya başta olmak üzere Fransa ve İngiltere'ye ihraç edilerek Avrupa
sofralarına ulaşıyor. Üzüm ve karpuz üretimiyle adından söz ettiren İncesu, tarımsal üretimdeki başarısını kirazla da sürdürüyor. İlçenin Beşağıl mevkisinde üreticiler Egemen Gönen ve Oben Tezel tarafından 240 dönümlük alanda kurulan, yaklaşık 22 bin kiraz ağacının bulunduğu bahçede hasat başladı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, hasat döneminde kiraz bahçesinde 120 ila 130 kişinin yevmiyeli olarak çalıştığını ifade ederek tarımsal üretimin hem istihdam hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.