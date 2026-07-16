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Giriş Tarihi: 16.07.2026

İnci kefalinde ‘Vira bismillah’

Arif KARAKAŞ Arif KARAKAŞ
İnci kefalinde ‘Vira bismillah’
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Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik inci kefalini korumak için 15 Nisan- 15 Temmuz arasında uygulanan 3 aylık av yasağı sona erince balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek ağlarını suya attı. Geçimlerini inci kefalinden sağladıklarını söyleyen balıkçılar, bereketli bir sezon geçirmeyi diledi. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefali, üreme döneminde derelere göç ediyor. Bu akıntının tersine yüzen ve önüne çıkan engelleri suda zıplayarak aşan inci kefalinin göçü, her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#VAN GÖLÜ

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İnci kefalinde ‘Vira bismillah’
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