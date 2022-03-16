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Giriş Tarihi: 16.3.2022 14:23 Son Güncelleme: 16.3.2022 14:32

İnci Konukoğlu son yolculuğuna uğurlandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İnci Konukoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün İstanbul’dan yaşamını yitiren, SANKO Holding’in kurucusu merhum Sani Konukoğlu’nun eşi İnci Konukoğlu Gaziantep’te toprağa verildi.

SANKO Holding'in kurucusu merhum Sani Konukoğlu'nun bir süredir kalp rahatsızlığı olan eşi İnci Konukoğlu (82) önceki gün İstanbul'da yaşamını yitirdi. İnci Konukoğlu'nun cenazesi uçakla Gaziantep'e getirilerek Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi.

Ahmet Şireci Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazısın ardından İnci Konukoğlu'nun cenazesi aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, oğulları Abdulkadir, Zeki, Adil, Hakan ve Hakan Konukoğlu, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Adıyaman eski belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sanayiciler, işadamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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İnci Konukoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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