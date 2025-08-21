İNCİ TANELERİ YENİ SEZON TARİHİ BEKLENİYOR! İnci Taneleri 3. sezon yeni bölümler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi İnci Taneleri, yeni sezon hazırlıklarıyla merak konusu olmaya devam ediyor. Kanal D'de her perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan yapımın üçüncü sezonuna dair araştırmalar hız kazandı. Peki, İnci Taneleri 3. sezon yeni bölümler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...
İNCİ TANELERİ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sevilen dizi İnci Taneleri için yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 3. sezonun yayın tarihiyle ilgili resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Ocak 2026'da ekrana geleceği yönünde bazı iddialar olsa da bu bilgiler doğrulanmış değil. Kesin tarihin önümüzdeki günlerde yapım şirketi BKM tarafından açıklanması bekleniyor.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
İnci Taneleri kitabının dizi olması için gereken hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordur. Dilber ve Yıldız açtıkları dükkana dört elle sarılmış hayatlarını değiştirmeye ilk defa bu kadar yaklaşırlar. Nehir, Cihan'ın Ferda için test yaptırması konusunda vereceği kararı büyük bir merakla beklemektedir.
Azem çocukları ile hep beraber yemek organizasyonu yapar. Dilber'in de son anda dahil olduğu bu aile yemeği uzun zaman sonra herkesi heyecanlandırmıştır. Ama hayat yine hiç beklenmeyen sürprizlere dolu olacaktır.