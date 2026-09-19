İncir ağacındaki yılan öldürdü

Gaziantep
'te fıstık tarlasında incir toplarken yılan ısıran adam hayatını kaybetti. Olay, Nizip ilçesine bağlı Aşağı Çardak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladaki ağaçtan incir toplayan Yılmaz Bozdemir, aniden bir yılanın saldırısına uğradı. Yılanın ısırmasıyla acı içinde yere yığılan Bozdemir, hızla fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz Bozdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bozdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Mete Efendioğlu - Editör