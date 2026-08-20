İncir yüklü TIR’dan 45 kaçak tabanca çıktı

Olay, 15 Ağustos 2026 günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Türkiye plakalı TIR'ın Türk vatandaşı sürücüsü, taşıdığı incirlere ait belgeleri gümrük görevlilerine sundu. Risk analizi sonucunda ayrıntılı kontrole alınan araç, X-ray cihazıyla tarandı. İncelemede şüpheli yoğunlukların belirlenmesi üzerine TIR'da fiziki arama gerçekleştirildi.

7 FARKLI NOKTAYA GİZLEMİŞLER

Aramalar sırasında sürücü kabini, yarı römorkun ön bölümü, yan taraftaki alet dolabı ve akünün çevresi dahil olmak üzere 7 farklı noktaya gizlenmiş toplam 45 tabanca bulundu. Silahlara el konulurken olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığının gözetiminde soruşturma başlatıldı.

3 AYDA 1640 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bulgaristan Gümrükler Ajansı, son üç ayda 1640 ateşli silah ve bunlara ait parçanın ele geçirildiğini açıkladı. Bu rakamın, 2020-2025 yılları arasındaki 6 yıllık dönemde yakalanan toplam miktarın 5 katına ulaştığı bildirildi.