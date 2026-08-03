İnegöl’de esrarengiz ölüm: Yatağın yanı başında ölü bulundu

İnegöl ilçesi Fatih Mahallesinde eşiyle birlikte yaşayan Hünkar Bozdağ, sabah uyandığında eşi Raif Bozdağ'ı yatağının yanında hareketsiz ve kanlar içerisinde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Raif Bozdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bozdağ'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bozdağ'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

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