İnegöl’de gelecek vizyonu sağlam temeller üzerinde yükseliyor

İnegöl Belediyesi, kentin geleceğini şekillendiren projeleriyle yaşam alanlarını yenilerken, bir yandan da yeni merkezler oluşturmaya ve şehrin gastronomi potansiyelini ekonomik değere dönüştürmeye odaklandı. Turgutalp ve Alanyurt'taki kentsel dönüşüm çalışmaları, Alanyurt Meydan düzenlemesi ve bu yıl ilk kez düzenlenecek İnegöl Gastronomi Festivali, şehrin daha modern, güçlü ve yaşanabilir bir kent yapısına kavuşması hedefinin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

İNEGÖL'ÜN İLK YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ: TURGUTALP

İnegöl Belediyesi'nin önemli projelerinden biri ve şehrin ilk yerinde kentsel dönüşüm uygulaması olan Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesi, yaklaşık 153 bin metrekarelik alanda, 7 etap halinde yürütülüyor. Projeyle mevcut yapı stokunun yenilenmesinin yanı sıra daha nitelikli konut alanları, sosyal donatıları ve çağdaş yaşam alanlarıyla bölgenin geleceğe hazırlanması hedefleniyor. 1'inci etapta inşaat çalışmalarının hızla sürdüğü projede ilk anahtar teslimi için hedef 2027 olarak belirlendi. Bir yandan da ikinci ve üçüncü etaplarda temel atılması için zemin iyileştirmeleri devam ediyor.

ALANYURT'TA DEV DÖNÜŞÜM İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

İnegöl'de şehrin kuzeyinde yer alan ve 6 mahalleden oluşan Alanyurt bölgesinde de yaklaşık 90 hektarlık alanı kapsayan kapsamlı bir kentsel dönüşüm hazırlığı yürütülüyor. Yeni Mahalle, Esentepe ve Yunusemre mahallelerinin bir bölümünü kapsayan proje yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölümü ilgilendiriyor. İnegöl Belediyesi, Turgutalp'teki tecrübesini Alanyurt'a taşıyarak bölgenin ihtiyaçlarına uygun bir dönüşüm modeli oluşturmayı hedefliyor. Bölgede Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin hizmete alınmasıyla birlikte hak sahipleriyle görüşmeler başlatılırken, planlama ve uzlaşma sürecinin ardından etaplı dönüşüm uygulamalarına geçilmesi planlanıyor. Alanyurt projesi yalnızca yapıların yenilenmesini değil, bölgenin sosyal donatıları, yaşam alanları ve kent merkezi anlayışıyla birlikte yeniden ele alınmasını hedefleyen geniş kapsamlı bir şehircilik çalışması olarak öne çıkıyor.

YENİ YAŞAM ALANLARI YÜKSELİYOR

Öte yandan, Alanyurt bölgesinin merkezi konumundaki eski mahalle meydanında merkez niteliğini güçlendirmek amacıyla hayata bir meydan düzenlemesi yapıldı. Alanyurt Meydan düzenlemesi, bu bölgedeki dönüşüm ve gelişim vizyonunun önemli parçalarından biri oldu. Yaklaşık 5 bin 300 metrekarelik alanda oluşturulan meydan; yeşil alanları, yürüyüş ve dinlenme bölümleri, oturma alanları, Gastro Kafe ve Nöbetçi Kitaphane gibi tamamlayıcı merkezleriyle bölge için yeni bir sosyal yaşam alanı oldu. Tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılan proje, Alanyurt'un yalnızca konut ve nüfus açısından değil, sosyal yaşam ve kamusal alanlar bakımından da gelişmesini destekliyor. Meydanın, bölgede devam eden kentsel dönüşüm süreciyle birlikte Alanyurt'un yeni merkez kimliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

İNEGÖL'ÜN GASTRONOMİ GÜCÜ TURİZMDE EN BÜYÜK KOZ

İnegöl Belediyesi, kentsel yatırımların yanı sıra ilçenin ekonomik ve turizm potansiyelini güçlendirecek çalışmalara da ağırlık veriyor. Bu kapsamda gastronomi, İnegöl'ün şehir markasını güçlendirecek önemli alanlardan biri olarak öne çıkıyor. İnegöl Köftesi ile Türkiye genelinde tanınan şehrin, 200'ün üzerinde yöresel lezzeti bulunuyor. Gastro İnegöl markasıyla bu zengin mutfak kültürünün kayıt altına alınması, tanıtılması ve turizm ekonomisine kazandırılması hedeflenirken, İnegöl'ün coğrafi işaretli ürün sayısının 6'ya ulaşması da bu potansiyelin kurumsal bir değer kazandığını gösteriyor. Bu anlayışın önemli bir adımı olarak İnegöl Belediyesi, 4-6 Eylül 2026 tarihleri arasında Heykel Meydanı'nda ilk İnegöl Gastronomi Festivali'ni düzenlemeye hazırlanıyor. 3 gün sürecek festivalde İnegöl Köftesi başta olmak üzere yöresel lezzetler, yerel üreticiler, kooperatifler ve gastronomi profesyonelleri bir araya gelecek. Workshoplar, gastro şovlar ve çeşitli etkinliklerle İnegöl mutfağının zenginliği ziyaretçilerle buluşturulacak.

ÜRETEN, BÜYÜYEN VE GELECEĞE HAZIRLANAN İNEGÖL

Turgutalp ve Alanyurt'taki kentsel dönüşüm projeleriyle yaşam alanlarını yenileyen, Alanyurt Meydanı ile yeni bir sosyal merkez oluşturan ve gastronomi yatırımlarıyla yerel değerlerini ekonomik potansiyele dönüştüren İnegöl Belediyesi, ilçenin geleceğine çok yönlü bir perspektifle hazırlanıyor. Sanayisi, tarımı, turizmi ve gastronomisiyle güçlü bir üretim kültürüne sahip İnegöl'de hedef; büyüyen nüfusun ihtiyaçlarına cevap veren, yaşam kalitesini yükselten ve sahip olduğu değerleri ekonomik güce dönüştüren daha modern, dengeli ve güçlü bir kent yapısını geleceğe taşımak.