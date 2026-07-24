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Giriş Tarihi: 24.07.2026 00:55

İnegöl'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada motosiklet, otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
İnegöl’de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var
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Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Onur Ö.(30) yönetimindeki 16 LVA 03 plakalı otomobil, yeşil ışıkta yan yoldan çıkan Muhammed K. (18) yönetimindeki 16 BFM 877 plakalı motosiklet ve Mehmet Ali Ö. (26) yönetimindeki 16 CBV 705 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Zincirleme kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Tansu Ö. (32) ve hafif ticari araçtaki yolcu Şevval Y. (20) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#BURSA #İNEGÖL

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İnegöl'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var
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