İnegöl’de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Onur Ö.(30) yönetimindeki 16 LVA 03 plakalı otomobil, yeşil ışıkta yan yoldan çıkan Muhammed K. (18) yönetimindeki 16 BFM 877 plakalı motosiklet ve Mehmet Ali Ö. (26) yönetimindeki 16 CBV 705 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Zincirleme kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Tansu Ö. (32) ve hafif ticari araçtaki yolcu Şevval Y. (20) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör