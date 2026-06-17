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Giriş Tarihi: 17.06.2026

İnfaz siparişi Telegram’dan tetikçi 16 yaşında

Bir kafeteryada oturan B.A. yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yakalanan 16 yaşındaki E.T. Telegram üzerinden aldığı ‘vur emri’ni 200 bni liraya yaptığını söyledi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İnfaz siparişi Telegram’dan tetikçi 16 yaşında
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İstanbul Sarıyer'de 13 Haziran günü AVM'de bulunan kafeteryada oturan B.A.'nın (35) yanına gelen E.T., (16) silahla bacağına ateş etti. Yaralanan B.A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırının ardından kaçmaya çalışan E.T., motorize polis tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADAN BULMUŞ
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre ise şüpheli ifadesinde Telegram'da yer alan "infaz grubu" isimli bir kanala katıldığını öne sürdü. Burada kendisiyle yurtdışı numaraları üzerinden iletişime geçildiğini söyleyen şüpheli, saldırıyı gerçekleştirmesi karşılığında 200 bin lira teklif edildiğini iddia etti.

KAÇIŞ PLANI HAZIR
Şüphelinin ifadesine göre kendisine hedef alınan kişinin fotoğrafları, kullandığı araç ve konum bilgileri de gönderildi. Genç şüpheli, saldırının ardından kendisini bir korsan taksinin alacağını ve vaat edilen paranın bu şekilde teslim edileceğinin söylendiğini de öne sürdü. Soruşturma kapsamında şüphelinin iddialarının doğruluğu, olası bağlantılar ve saldırının arkasındaki kişilerin kimlikleri araştırılıyor.

#İSTANBUL SARIYER #TELEGRAM

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İnfaz siparişi Telegram’dan tetikçi 16 yaşında
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