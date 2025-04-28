İngiliz boksörden taksi şoförüne ücret yumruğu! Taksici hastanede İngiliz boksör cezaevinde

Olay, 25 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Kadir Biçer(56), İstanbul Havalimanı'ndan boksör olduğu iddia edilen İngiliz yolcu R.K'yı alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı.

İki taksi arka arkaya giderken ön araçtaki şoför, Kadir Biçer'i göremeyince geri döndü. Taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu. Arkadaşının yardımı ile hastaneye kaldırılan Biçer'in durumunun ağır olduğu belirlenerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Biçer'in, ücret konusunda anlaşamadığı ingiliz R.K. tarafından darbedildiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli R.K. yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İngiltere vatandaşı olan R.K'nin ifadesinde, boksör olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Taksi içerisinde bulunan kameraya yansıyan görüntülerde arka koltukta oturan İngiliz boksörün taksi şoförüne saldırdığı görülüyor. Daha sonra R.K. araçtan indikten sonra da Biçer'e saldırıldığı görülüyor.