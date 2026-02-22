İngiliz gezginler Türk misafirperverliğine hayran kaldı

İngiltere'den yaklaşık 1,5 yıl önce yola çıkan Sophie Tang ve Luke Deakin, yürüyerek Samsun'a geldi. İki gezgin, Alaçam ve Terme ilçelerinde karşılaştıkları misafirperverliğe övgüler yağdırdı.

TERME'DE KAHVALTI DAVETİ

Samsun'un Terme ilçesinde İhsan isimli bir vatandaşın kahvaltı davetine katılan İngiliz gezginler, Türk misafirperverliğine övgüler yağdırdı. Eve davet edilip yemek ikramında bulunulmasından dolayı duygulandıklarını belirten Sophie Tang, "Bizi evine davet edip kahvaltı ikramında bulundu. Teşekkürler İhsan, seni hep hatırlayacağız." dedi. İlçede karşılaştıkları diğer vatandaşların da davetiyle sofralara konuk olan Tang ve Deakin, yöre halkıyla sohbet ederek Türkiye'deki kültürü yakından tanıma fırsatı buldu.

ALAÇAM'DA MANGAL KEYFİ

Gezginler, Samsun'un Alaçam ilçesinde ise bir çiftçi ailenin mangal davetine katıldı. Sophie Tang, önce mangala misafir olduklarını, sonra başka bir ailenin çay ikram ettiğini belirterek, "Türkler tanıdığım en nazik insanlar. Muhteşem evleri var. Bizi görür görmez hemen ikramda bulunuyorlar. Çiftçi bir aile mangala davet etti. Bizimle yiyeceklerini paylaştılar. Daha sonra bizi evlerinin balkonundan gören başka bir aile çay getirdi" dedi.

"SÜREKLİ BİRİLERİ GEL GEL DİYE ÇAYA ÇAĞIRIYOR"

Luke Deakin ise, "Birleşik Krallık'tan Vietnam'a yürüyoruz. Vietnam'a ulaşmamız 3 yılı bulacak. Türkiye'de tanıştığımız herkes inanılmaz derecede samimi. Bizi sürekli çaya, yemeğe davet ediyorlar. Yola çıktıktan sadece 5 dakika sonra bile çay içiyoruz. Sürekli birileri 'gel, gel' diye çağırıyor. O yüzden yolculuk biraz uzuyor. Misafirperverlik konusunda Türkiye kesinlikle 1 numara." diye konuştu.

JANDARMA KAHVE İKRAM ETTİ

Samsun'un dağ köylerinden birinde kamp yapan Sophie Tang ve Luke Deakin, gece saatlerinde jandarma ekibinin geldiğini belirterek, "Terk edilmiş bir bölgede çadır kurup kamp yapmıştık. Çadırımıza gelen jandarma, burada ne yaptığımızı sordu. Kamp yaptığımızı söyledik. Bunun bir sorun olmadığını belirttiler ancak bölgede heyelan riski olduğunu ve geceleri dolaşan vahşi hayvanlara karşı dikkatli olmamız gerektiğini söylediler. Hatta istersek bizi otele götürebileceklerini ifade ettiler. Ayrıca herhangi bir yardıma ihtiyacımız olması hâlinde 112'yi arayabileceğimizi hatırlattılar. Çok naziktiler ve gerçekten bizim için endişelenmişlerdi. Bir gün sonra bize kahve bile ikram ettiler" dedi.