İngiliz kadın hayata tutunamadı: Tatile geldi, alkollü sürücü canından etti

Fethiye'nin Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda Ş.K.'nın kullandığı otomobil yaya geçidinden eşi ile birlikte geçmeye çalışan 61 yaşındaki İngiliz uyruklu Lisa Di Palma'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İngiliz kadın ağır yaralanmıştı. Alkollü sürücü yerde yatan kadının üzerinden araçla geçmeye çalışırken çevredeki vatandaşlar tarafından durdurulmuştu.

Alkollü sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken olay yerine gelen polis ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kazadan sonra önce Fethiye'de özel bir hastaneye ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk annesi İngiliz uyruklu Lisa Di Palma tekrar Fethiye'deki özel hastaneye getirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İngiliz kadın hayatını kaybetti. Olay anı vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilen Lisa Di Palma'nın cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morgunda Cumhuriyet Savcısı'nın ön incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp kurumuna sevk edildi. Eşi Keith ve iki kızı hastane morgunda üzüntüden ayakta durmakta zorlanırken aile devamlı gözyaşı döktü. Vatandaşlar Cahit Beğenç Bulvarı'nda hız tabelaları konulmasını ve devamlı trafik ekipleri tarafından kontrol altında tutulmasını istediler.