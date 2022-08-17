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Giriş Tarihi: 17.8.2022 11:30

İngiltere Vizesi Nasıl Alınır? İngiltere Turist Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar? k1

Londra, Liverpool, Manchester ve Oxford... İngiltere’ye türlü sebeplerle gitmek isteyen ve eşsiz İngiliz mimarisini görmek isteyen vatandaşlar, öncelikle vize hakkı kazanmalıdır. Bu sebeple İngiltere vizesi nasıl alınır sorusu, vatandaşlar için oldukça elzemdir. Bu haberimizde, İngiltere vizesi nasıl alınır, İngiltere turist vizesi başvurusu nasıl yapılır ve ücreti ne kadar sorularının cevaplarını yanıtladık...

İngiltere Vizesi Nasıl Alınır? İngiltere Turist Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar? k1

İngiltere'ye gerek turistik gerek ise çalışmak için gitmek isteyen birçok insan bulunmaktadır. Bu kişiler için başlıca yapılması gereken şey ise vize alınmasıdır. Alınacak vizeler ise ziyaret amacına göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenden dolayı, İngiltere çalışma vizesi ve İngiltere turist vizesi ile ilgili sorular sıklıkla araştırılmaktadır. Peki, İngiltere vizesi nasıl alınır, İngiltere turist vizesi başvurusu nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

İngiltere Vizesi Nasıl Alınır?

İngiltere vizesi olarak da bilinen Birleşik Krallık vizesi (UK Visa), normalde; Kuzey İrlanda, İngiltere, Galler ve İskoçya'yı da kapsayan, Birleşik Krallık'ın geneli için geçerli sayılan bir uygulamadır. Bu ülkelerden herhangi birine ziyarette bulunacak olan her insanın mevcut bir konsolosluğa başvuru yaparak o ülkeye giriş izni yani vize alması gerekmektedir. Kişiler, pasaportlarına basılmış olan bu belgeyle birlikte, vizenin üstünde açıklanmış olan süreye bağlı olarak bahsi geçen ülkelerin tümüne giriş yapabilmektedir. Bu durumda en önemli olan şey ise, başvuru sırasında tamamen doğru bilgiler verilmesidir. Aksi durumda herhangi bir yanlış veya hatalı bilgiye rastlanılır ise, başvurular olumsuz sonuçlanacak ve diğer mevcut başvurular da buna bağlı olarak kötü etkilenecektir.

İngiltere Turist Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar?

İngiltere vize başvurusu için ilk önce online şekilde bulunan başvuru formu doldurulmalıdır. Formu doldurmak için Visa4UK internet sitesindeki adrese kaydolunmalıdır. Bunun ardından başvuru formunda yer alan bilgiler doğru ve kesinlikle eksizsiz bir biçimde doldurulmalıdır. Vize başvuru formu üzerinde yalan ve yanlış beyanlar vize reddine sebep olmaktadır. Formu doldurduktan sonra, bir çıktısı alınmalıdır ve daha sonrasında hazırlanacak olan evraklara eklenmelidir. Bu işlemden sonra ise evrak tamamlama işlemine geçilmelidir. Bu aşamada Birleşik Krallık'a gerçekleşecek ziyaret sebebine göre vize türü seçilerek ihtiyaç olan tüm evrakların eksiksiz ve doğru bir biçimde hazırlanması oldukça elzemdir. Evrakların hazırlanmasının ardından, İngiltere diplomatik temsilciliklerinden bir randevu talep edilmeli ve alınacak randevunun tam zamanında evrak teslimi gerçekleşmesi için hazır vaziyette olunmalıdır. Ayrıca randevuya gitmeden evvel vize ücretinin de ödenmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında evrak tesliminin yanında parmak izi taraması yapılmaktadır, elektronik imza alınmaktadır ve dijital fotoğraf çekilmektedir. İngiltere; için vize başvuruları sadece İngiltere Konsolosluğu ya da İngiltere Büyükelçiliği tarafından değil, bazen Resmi Başvuru Merkezi tarafından da yapılabilmektedir. Fakat vizeyi sonuca bağlama yetkisi yalnızca İngiltere Konsolosluğu'na aittir.

İngiltere vizesi için hazırlanması istenen evraklar şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Pasaport, varsa eski pasaportlar da dahil
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Nüfus kayıt örneği, tam vukuatlı
  • İngiltere vizesi başvuru formu
  • İngiltere vize talep dilekçesi
  • Konaklama yerine ait rezervasyonlar
  • Tüm seyahat bilgileri
  • Vize ücretinin dekontu
  • Biyometrik fotoğraf, iki adet
  • Finansal bilgiler ve dökümanlar

Güncel olarak İngiltere vize ücretleri ise şu şekilde örneklendirilebilir;

  • 6 aylık İngiltere vizesi ücreti - 131 USD
  • 2 yıllık İngiltere vizesi ücreti - 496 USD
  • 5 yıllık İngiltere vizesi ücreti - 900 USD
  • 10 yıllık İngiltere vizesi ücreti - 1130 USD
  • 6 aydan daha uzun, 12 ay süresi kadar akademik ziyaretçi kişisi vize ücreti: 261 USD
  • İngiltere evlilik ziyareti vizesi: 131 USD
  • İngiltere tıbbi tedavi vizesi (6 aydan daha uzun olan, 11 ay süresine kadar): 261 USD
  • İngiltere kazanç sağlanabilen kısa zamanlı iş ziyareti vizesi: 131 USD

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İngiltere Vizesi Nasıl Alınır? İngiltere Turist Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar? k1
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