Liz Truss kimdir, hangi partiden? İngiltere’nin yeni başbakanı Lady Liz Truss kaç yaşında, nereli?

KRALİÇE ELİZABETH İLE GÖRÜŞECEK

İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri seçilen Truss, hükümeti kurma görevini almak için yarın İskoçya'da Kraliçe Elizabeth ile görüşecek. Truss, "2019'da seçmenlere verdiğim sözleri yerine getirme niyetindeyim. Vergileri kısmak ve ekonomimizi büyütmek için cesur bir plan ortaya koyacağım.

Enerji tedarikine ilişkin uzun vadeli konularla başa çıkacağız. İnsanların enerji faturalarındaki kriz ile başa çıkacağız. Muhafazakar Parti ile 2024'te büyük bir başarı kazanacağız" dedi.