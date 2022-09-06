Liz Truss kimdir, hangi partiden? İngiltere’nin yeni başbakanı Lady Liz Truss kaç yaşında, nereli?

Yeni Demir Lady olarak tanımlanan Truss, İngiltere'nin yeni başbakanı seçildi. Boris Jonhson'ın istifa etmesinden sonra başa geçen Truss, İngiltere'nin 3. kadın başbakanı oldu. Vatandaşlar da Liz Truss kimdir, kaç yaşında sorusunu yöneltiyor. Peki, Lizz Truss hangi partiden? İşte yeni İngiltere Başbakanı hakkında detaylar...
GEÇERLİ OYLARIN YÜZDE 57,4'ÜNÜ ALDI
Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı "1922 Komitesi" Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, başkent Londra'daki Kraliçe 2. Elizabeth Konferans Merkezi'nde parti üyelerinin yaptığı oylamanın sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, oylamada, Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kaldı. Böylelikle, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı.
KRALİÇE ELİZABETH İLE GÖRÜŞECEK
İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri seçilen Truss, hükümeti kurma görevini almak için yarın İskoçya'da Kraliçe Elizabeth ile görüşecek. Truss, "2019'da seçmenlere verdiğim sözleri yerine getirme niyetindeyim. Vergileri kısmak ve ekonomimizi büyütmek için cesur bir plan ortaya koyacağım.
Enerji tedarikine ilişkin uzun vadeli konularla başa çıkacağız. İnsanların enerji faturalarındaki kriz ile başa çıkacağız. Muhafazakar Parti ile 2024'te büyük bir başarı kazanacağız" dedi.
LİZ TRUSS KİMDİR?
Tam adı Mary Elizabeth Truss olan Liz Truss, 26 Temmuz 1975 tarihinde Oxford'da dünyaya gedi. Oxford Üniversitesi'nde, felsefe, politika ve ekonomi bölümünden mezun olan Truss, uluslararası bir petrol şirketinde yönetim muhasebecisi olarak çalıştı.
Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'un Muhafazakar Parti'nin 'A listesine' almasının ardından Truss, 2010 yılında South West Norfolk'tan milletvekili seçildi. Truss, 2012 yılında Eğitim Bakanı olarak Cameron hükümetinde kabineye girdi.
Sonraki yıllarda kurulan hükümetlerde çeşitli görevlere getirilen Truss, Eylül 2021'den bu yana İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü. Truss, Dışişleri Bakanlığı öncesi Uluslararası Ticaret Bakanı olarak imzaladığı anlaşmalarla adını duyurmayı başardı.
Truss, vergilerin düşürülmesi ve savunma harcamalarının artırılmasına yönelik görüşleriyle Muhafazakar Partideki popülaritesini artırdı.
İNGİLTERE'NİN 3. KADIN BAŞBAKANI OLDU
Evli ve 2 kız çocuk annesi Truss, Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra "İngiltere'nin 3. kadın başbakanı" oldu.
Başbakan Boris Johnson, yarın tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunacak ve ardından Truss, Kraliçe'den yeni hükümeti kurma görevini alacak.
Yeni Başbakan Truss, Kraliçe ile görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve burada bir konuşma yapacak.