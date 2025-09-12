Kadıköy’de inşaat alanında toprak kayması yaşandı

Olay saat 15.45 sıralarında Bağdat Caddesi'ndeki bir inşaattaki istinat duvarının altında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. O sırada alanda çalışan iki işçi, kayan toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri geldi. Yaralı işçilerden biri, inşaat çalışanları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Diğer işçi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle Bağdat Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.