İnşaat çalışmasında beton dökülürken istinat duvarı otomobilin üzerine çöktü

Olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat çalışması sırasında beton pompası çalıştırıldı. Çalışmadan önce, duvarın yanında park halindeki bazı araçlar, sahipleri tarafından oradan çekildi. Ancak bir aracın sahibine ulaşılamadı. Beton pompasının çalıştırılmasıyla istinat duvarının bir kısmı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayı görenler, durumu fark ederek aracın içerisini temizledi. Daha sonra olay yerine gelen araç sahibinin kızı, durumu babasına haber verdi. Hasar gören aracın işlemlerin ardından olay yerinden çekileceği öğrenildi.