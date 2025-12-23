Haberler Yaşam Haberleri İnşaat çalışmasında beton dökülürken istinat duvarı otomobilin üzerine çöktü
Giriş Tarihi: 23.12.2025 17:20

İnşaat çalışmasında beton dökülürken istinat duvarı otomobilin üzerine çöktü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaatta beton pompasının çalıştırılmasıyla istinat duvarından kopan parçalar, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İnşaat çalışmasında beton dökülürken istinat duvarı otomobilin üzerine çöktü
  • ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat çalışması sırasında beton pompası çalıştırıldı. Çalışmadan önce, duvarın yanında park halindeki bazı araçlar, sahipleri tarafından oradan çekildi. Ancak bir aracın sahibine ulaşılamadı. Beton pompasının çalıştırılmasıyla istinat duvarının bir kısmı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayı görenler, durumu fark ederek aracın içerisini temizledi. Daha sonra olay yerine gelen araç sahibinin kızı, durumu babasına haber verdi. Hasar gören aracın işlemlerin ardından olay yerinden çekileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaat çalışmasında beton dökülürken istinat duvarı otomobilin üzerine çöktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz