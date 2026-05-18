İnşaat demiri İETT otobüsüne saplandı

Fatih'te yol kenarında bulunan inşaat demirleri, seyir halindeki İETT otobüsün altını delerek içeri girdi ve kadın yolcu ayağından yaralandı. Kaza, Koca Mustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 1785 plakalı İETT otobüs şoförü, park halindeki araç nedeniyle daralan yolun sağ şeridinden geçmeye çalıştı. Bu sırada yol kenarında bulunan inşaat demirleri, İETT otobüsünün altını delerek içeri girdi. Demirin otobüsün içerisinden çıktığı yerde oturan kadın yolcu ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüse saplanan demir ise itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı. İnşaat firması yetkilisi, polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili Fatih Belediyesi müteahhit firmaya 'Kabahatlar Kanunu' kapsamında 190 bin lira ceza kesti.