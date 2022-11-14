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Giriş Tarihi: 14.11.2022 12:47 Son Güncelleme: 14.11.2022 12:50

İnşaat halindeki binada cinayet

Kocaeli Derince İlçesinde, inşaat halindeki bir binada meydana gelen olayda, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Ahmet Zekir Eren (49), silahla vurularak öldürüldü.

ABBAS ÇAKAR
İnşaat halindeki binada cinayet

Kocaeli'nin Derince İlçesi Mersincik Mahallesi Vişne Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Körfez İlçesinde ikamet eden, evli ve 3 çocuk babası 49 yaşındaki Ahmet Zeki Eren, silahla vurularak öldürüldü.

İnşaat halindeki binadan art arda gelen silah sesleri üzerine, bölge sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler,inşaat halindeki binanın henüz faaliyete geçmemiş ofis kısmında, Ahmet Zeki Eren'i kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu kontroller sonucunda, Eren'in vücudunun değişik yerlerine isabet eden mermiler sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

ZANLI YAKALANDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu incelemeler sonrası Eren'in cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, Eren'i silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen S.Y, sabah saatlerinde Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet büro ekipleri tarafından yakalanarak gözatlına alındı.

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İnşaat halindeki binada cinayet
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