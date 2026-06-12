İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü inşaatında meydana geldi. Depreme karşı güçlendirme çalışması yapılan binada iskelede çalışan 35 yaşındaki Fatih Şakalar, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Şakalar için 112 ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sevk edilen ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralı işçiyi daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Şakalar, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İş arkadaşlarının gözyaşı döktüğü Şakalar'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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