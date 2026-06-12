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Giriş Tarihi: 12.06.2026 18:10

İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Tunceli’de bir kamu kurumunun deprem güçlendirmesinde çalışan işçi, çalıştığı iskeleden düşerek ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye giden 112 ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti
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Olay, Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü inşaatında meydana geldi. Depreme karşı güçlendirme çalışması yapılan binada iskelede çalışan 35 yaşındaki Fatih Şakalar, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Şakalar için 112 ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sevk edilen ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralı işçiyi daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Şakalar, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İş arkadaşlarının gözyaşı döktüğü Şakalar'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#TUNCELİ

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