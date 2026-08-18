İnşaat mühendisi kontrol için gittiği şantiyede asansör boşluğuna düştü

Olay, Güzel Yurt Mahallesi 220. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kalıpların söküldüğü inşaatta kontrol yapan inşaat mühendisi Baki Çakır (28), üzerine bastığı tahta parçanın kırılmasıyla dengesini kaybetti. Çakır, yaklaşık olarak asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

İŞÇİLER YARDIMA KOŞTU

Çakır'ın asansör boşluğuna düştüğünü gören inşaatta çalışan diğer işçiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulunan Çakır, sağlık ekipleri ve işçilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Baki Çakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı mühendisin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği inşaatta inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.