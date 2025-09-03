İnşaat şantiyesinde can pazarı! Bir işçi öldü bir işçi yaralı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, öğle saatlerinde beton dökümü sırasında mikserin hareketli kısmına sıkışan genç işçi ağır şekilde yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen talihsiz işçi kurtarılamadı. Yanında bulunan bir diğer işçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE YOĞUN MÜDAHALE

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu hayatını kaybeden işçinin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede toplanan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatırken, iş güvenliği uzmanlarının da olay yerinde inceleme yaptığı bildirildi. Kazanın ihmallerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılırken, iş güvenliği tedbirlerinin yeterliliği mercek altına alındı.