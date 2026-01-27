Haberler Yaşam Haberleri İnşaatta beton dökülen kalıpların altında kaldılar: 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:46

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan BESOB Sanayi Sitesi'nin devam eden inşaatında yeni beton dökülen kalıp çöktü. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi sağ olarak kurtarıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BESOB Kestel Sanayi Sitesi inşaatında beton dökülen kalıpların çökmesi sonucu 3 işçi tonlarca ağırlığında yeni dökülmüş betonun ve demir parçaların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İKİ İŞÇİ HAFİF YARALI

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin özverili ve yoğun gayretlerinin ardından tonlarca ağırlıkta taze beton kalıpların altından boşaltıldı. Beton içinden sağ olarak çıkarılan 2 işçi hafif yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Betonun içinde kalıp çıkamayan işçi Aslan Kurşun'un ise olay yerinde yapılan çalışmalar neticesi cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma ve güvenlik önlemleri sürerken, çökme nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

