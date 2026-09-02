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Giriş Tarihi: 2.09.2026 14:23

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Gaziantep’te yapımı devam eden bir binada çalışan işçi, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Nizip ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Suriye uyruklu Abdurrahman K., henüz bilinmeyen bir nedenle yüksekten düştü. İşçinin düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdurrahman K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz işçinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Abdurrahman K.'nın kesin ölüm nedeni ile kazanın oluş şeklinin adli inceleme ve iş güvenliği uzmanlarının yapacağı çalışmaların ardından netlik kazanması bekleniyor.

#GAZİANTEP

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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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