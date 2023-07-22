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Giriş Tarihi: 23.7.2023

İnsan ile aslanın eşsiz uyumu

Diyarbakırlı Ahmet Akbey’in aslanlarla kurduğu iletişim belgesel oldu. Akbey: Sevgi ile yaklaşıldığında sizinle karşılıksız bir bağ kuruyorlar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İnsan ile aslanın eşsiz uyumu
Diyarbakırlı işadamı Ahmet Akbey'in yıllar önce bir hayvanat bahçesi ziyaretinde boynuna dolanan ip nedeniyle ölmek üzere olan aslanı hiç tereddüt etmeden kafese girerek kurtarması ve Irak'ın Erbil kentinde bir arkadaşına hediye gelen 3 aslanı eğitmesiyle başlayan serüveni beyaz perdeye aktarıldı.
Yönetmenliğini Mehmet İsmail Çeçen'in yaptığı "Şer" belgeselinin çekimleri 15 günde tamamlandı. 3 büyük aslan ve 3 yavru aslan ile yaşam hikâyesini ele alan belgesel yakın zamanda tüm ulusal ve uluslararası festivallerde gösterime girecek. Akbey adeta evladı gibi büyüttüğü, beraber televizyon izleyip beraber yüzdüğü aslanlarla olan ilginç yaşamının sırrını anlattı:



Aslanların sirklerde rant olarak kullanılmasına karşı gelebilmek için duygusal bağ ile terbiyecilik yapıyorum. Hayvanları eğitirken iki metot karşımıza çıkıyor. İlki hayvanı tatlılıkla, ikincisi ise zorlayarak, korkutarak alıştırmak. Ben tatlılıkla ve sevgiyle eğitm yöntemine başvuruyorum. Böylece ona bir zarar vermeden içgüdüsel zekâsından ve reflekslerinden yararlanabiliyorum. Güven ve sevgi aşıladığınızda aynı şekilde karşılığını alabiliyorsunuz.
Bir hayvan ne kadar ehlileşmemiş olursa olsun hiçbir şey için zorlanmamalı. Zorlamak hayvan haklarına aykırı. Bütün hayvanlar sevilmeye değer, son derece de eşsizler. Onların bakımını yaparken, yiyecek ve su verirken, hatta irademi kabul ettirirken dahi bunu severek yaptığımı bütün eğittiğim canlılara aktarırım. İnsanlar her zaman onları nasıl eğittiğimi merak eder. Hayatta en değerli olan iki olguyu veririm, zaman ve sevgi.



ŞEFKATLİ VE VEFALI
Aslanların çocuklarla iletişimi inanılmaz. Aslanlar ile insanlar arasında kurulan bir bağ var. Bu sayede hayvan sevgisinin pekiştiğini, insanların kendilerini tabiata daha yakın hissetmesini sağladığını gözlemliyorum. Aslında ne kadar vahşi olursa olsun, yaratılışları gereği konuşamazlar, ama sevgi ile yaklaşıldığında karşılıksız bir sevgi bağı kuruluyor. Bu vahşi hayvanlar insanoğluna kıyasla daha şefkatli ve vefalı.

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İnsan ile aslanın eşsiz uyumu
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