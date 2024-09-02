‘İnsan yüzlü’ balık oltaya takıldı

Halk arasında görünümü nedeniyle 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığının popülasyonu, av baskısı ve yavrulama sayısındaki düşüş nedeniyle azaldı. Akdeniz'de rastlanan sapan balığı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde 'nesli azalan tür' olarak belirlendi. Avlanması yasak olan balık, Antalya'da balıkçıların oltasına takıldı. Serik ilçesi açıklarında oltasına canlı yem olarak taktığı barbunu 35 metre derinliğe bırakan amatör balıkçı, tuttuğu balığı bir süre uğraşın ardından yüzeye çıkardı. Balıkçı, oltasındaki büyük balığı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Amatör balıkçı, sapan balığıyla fotoğraf çektirdikten sonra zarar vermeden balığı denize geri bıraktı.