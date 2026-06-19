İnsani yardım adı altında bağış topladılar... Paraları terör örgütü DEAŞ’a aktardılar! 5 hücreden 175 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne büyük darbe vurdu. MİT ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi'nin titiz çalışmalarıyla; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün "İdeoloji, Finans-Fon, Kripto Para, Medya, Propaganda" hücrelerine bağlı örgüt mensuplarının açık kimlikleri ve gizli faaliyetleri deşifre edildi. MİT, Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın Horasan Vilayeti'nin Medya Yapılanması'na yönelik düzenlediği operasyonda "Abu Ubeyde-Abu İbrahim" kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın Afganistan-Pakistan hattının üzerinden faaliyetler yürüten, terör örgütüne ait kamplarda aktif görev yaptığı saptanan Ahmet Kazancı'nın yasa dışı yollarla ülkemize giriş yaparak örgütsel faaliyetlerini sürdürmeyi planladığı tespit edildi. Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın bünyesinde silahlı eğitimler aldığı ve terör örgütü adına Medya-Propaganda faaliyetlerinde bulunduğu ifade edilen Kazancı'nın; MİT'in operasyonuyla yakalanmasıyla birlikte faaliyetleri deşifre olan DEAŞ'ın ülkemize yönelik eylem planlamaları da ele geçirildi.

"KİRA YARDIMI" YAZARAK KAMUFLE ETTİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün gizli hücrelerine yönelik peş peşe seri operasyonlar düzenledi. İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi'nin yaptığı tespitler sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü seri operasyonlarla terör örgütüne peş peşe darbe indirdi. DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün "Finans-Fon" hücresine bağlı faaliyetler yürüten ve "İnsani Yardım" adı ve izlenimi altında insanların duygularını istismar ederek yüklü paralar toplayan örgüt üyeleri, paraların DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne aktarılmasını sağladı. Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda üyelik kayıtları bulunmayan söz konusu kişilerin, adli işlem kaydı bulunan çok sayıda kişiye para transferleri yaptıkları saptandı. Para transferlerindeki işlem açıklamalarına "Yardım, İhtiyaç Sahibi Abla İçin Kira Yardımı ve İhtiyaç" başta olmak üzere farklı başlıklar yazıldığı tespit edildi. Sekiz örgüt mensubu gözaltına alındı.

DÖRT YILDA 170 BİN DOLAR AKTARIM YAPTILAR

Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'a yönelik bir diğer önemli tespit ise çocukların ve gençlerin örgüte katılımını sağlamayı hedefleyen İdeoloji Hücresi'ne yönelik yapıldı. Silahlı Terör Örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüten, sözde liderlik ederek kendilerine ait illegal derneklerde sözde dersler düzenleyen, yaşları 18'den küçük çocuklara terör örgütünün sözde ideolojisi doğrultusunda sözde eğitimler veren terör örgütü mensuplarının kimlikleri tespit edildi. Terör örgütüne taban kazandırmak için gizli çalışmalar yürüten 110 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün Kripto Para hücreleri de operasyonla çökertildi. Silahlı Terör Örgütü DEAŞ ile iltisaklı kripto para adreslerinin, örgüt bağlantılı bazı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların Silahlı Terör Örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan soğuk cüzdanlara aktarıldığı saptandı. 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolar fon toplandığı ve bu paraların Silahlı Terör Örgütü DEAŞ mensuplarına aktarıldığı saptandı. 43 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAHLAR, TÜFEKLER, BIÇAKLAR BULUNDU

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün Propaganda Hücresi'ne bağlı faaliyetler yürüten ve terör örgütü yanlısı paylaşımlar yapan kişiler de İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce tespit edildi. Sosyal medya üzerinden DEAŞ Silahlı Terör Örgütü adına propaganda yapan 13 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 175 örgüt mensubunun gözaltına alındığı beş seri operasyon kapsamında baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, dört tüfek, 90 tüfek kartuşu, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyeleri'nin hançerli ve bıçaklı terör saldırılarında kullanmayı planladıkları çok sayıda kesici-delici alet, terör örgütünün sözde ideolojisini yansıtan çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel içerikli dijital materyaller ele geçirildi. El konulan bürün deliller detaylı bir şekilde inceleme altına alındı.

ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPANLARA GÖZALTI

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şubesi'nin tespitlerinin ardından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir operasyon daha düzenlendi. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; geçmiş dönemlerde sosyal medya üzerinden Terör Örgütü El Kaide yanlısı paylaşımlar yapan ve günümüzde Silahlı Terör Örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları tespit edilen 15 örgüt mensubunu gözaltına aldı. Özel Harekat destekli operasyon yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel içerikli dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.