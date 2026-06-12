“İnsani Yardım” diye toplayıp terör örgütüne aktardılar: 8 şüpheli operasyonla yakalandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ Silahlı Terör Örgütü için "İnsani Yardım" adı ve izlenimi altında paralar toplayarak DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne fon sağlayan kişiler tespit edildi.

Şüpheli banka hareketleri MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Analiz Raporları'na da yansıdı. Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda üyelik kayıtları bulunmayan söz konusu kişilerin, adli işlem kaydı bulunan çok sayıda kişiye para transferleri yaptıkları saptandı.

"KİRA YARDIMI" DA YAZMIŞLAR

Para transferlerindeki işlemlerin açıklamalarına "Yardım, İhtiyaç Sahibi Abla İçin Kira Yardımı ve İhtiyaç" başta olmak üzere farklı başılıklar yazıldığı tespit edildi. Söz konusu banka hesaplarına gelen/giden tutarların büyüklüğü göz önüne alındığında söz konusu işlemlerin dikkat çekici olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Düzenlenen operasyonda sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınların düzenlendiği adreslerinde yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyeleri'nin hançerli/bıçaklı terör saldırılarında kullanmayı planladıkları çok sayıda kesici/delici alet ve örgütsel içerikli dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.