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Giriş Tarihi: 25.3.2023

İnsanlık ölmemiş

DHA
İnsanlık ölmemiş
Edirne Havsa'daki evde çıkan yangında tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri 100 bin TL de yanan Hatun (39)- Rasim Balcı (52) çifti, 1 yıl sonra yeni yuvalarına kavuştu. Şerbettar köyünde Hatun-Rasim Balcı çiftinin oturduğu evde, geçen yıl elektrik kontağında yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale geldi. Çiftin tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri 100 bin TL'nin büyük kısmı yandı. Edirne Valiliği ve hayırseverler çift için harekete geçti. Tüp bebek tedavisi için para sağlandı. Bu süreçte tüp bebek tedavisine başlayan çiftin yangından 1 yıl sonra da yeni evleri yapıldı. Anahtarları teslim alan çift 'İnsanlık ölmemiş' dedi.

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İnsanlık ölmemiş
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