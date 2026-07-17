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Giriş Tarihi: 17.07.2026 11:35

Yolda bulduğu altın ve para dolu poşeti polise teslim etti

İstanbul Bayrampaşa’da 49 yaşındaki Murat Geçmen, yolda gördüğü poşeti çöp zannederek kenara doğru sürükledi. Bu sırada içinin dolu olduğunu anlayan Geçmen poşeti açtığında içerisinde yaklaşık 7 bin 700 lira para, evlilik cüzdanı ve altın ziynet eşyası olduğunu gördü. Vakit kaybetmeden emniyete giden Geçmen içi dolu poşeti polis ekiplerine teslim etti.

Sema DEMİR Sema DEMİR
Yolda bulduğu altın ve para dolu poşeti polise teslim etti
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İstanbul Bayrampaşa'da 49 yaşındaki Murat Geçmen, aracını park edip karşıdan karşıya geçtiği sırada Bayırçeşme İETT Durağı önünde siyah bir poşet fark etti. Poşeti çöp zannederek ayağıyla kenara doğru sürüklemek isteyen Geçmen, içinin dolu olduğunu anladı. Poşeti açan Geçmen içerisinde bir evlilik cüzdanı ile bir miktar altın ve para olduğunu gördü, bunun üzerine vakit kaybetmeden Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

ZİYNET EŞYA VE PARA DOLU POŞET SAHİBİNE ULAŞTIRILACAK

Emniyete giden Geçmen içi dolu poşeti polis ekiplerine teslim etti, ardından ekiplerce poşet kontrol edildi. İçerisinden yaklaşık 7 bin 700 lira para, altın olduğu düşünülen 3 adet bileklik, 8 adet küpe, 3 adet yüzük, 1 adet kolye, 1 adet kolye ucu ve 1 adet evlilik cüzdanı bulundu. Geçmen'in teslim ettiği altın, para ve evlilik cüzdanının sahibine ulaştırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Yolda bulduğu altın ve para dolu poşeti polise teslim etti
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