İnsanlık tarihine ışık tutan Karahantepe’den dikkat çeken görüntüler

UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil edilmiş ve insan uygarlığının en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Karahantepe önemli turizm noktaları arasında yer almaya devam ediyor. Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip bu alanlar insanlık tarihinin erken dönemlerine ışık tutarken tarihi dokusuyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Şanlıurfa'nın tarihi zenginlikleri arasında öne çıkan Karahantepe, Neolitik Çağ'ın yaşam biçimine yönelik önemli bulguları gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor. Devasa taş yapıları, kayalara oyulmuş mimari unsurları ve ritüel alanlarıyla dikkat çeken bölge dünyanın dört bir yanından bilim insanların ve turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

HASAN ŞILDAK'TAN KARAHANTEPE PAYLAŞIMI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karahantepe'nin büyüleyici atmosferini yansıtan görüntülere yer verdi.

Paylaşımında bölgenin yalnızca Türkiye için değil tüm insanlık tarihi açısından büyük bir değer taşıdığına vurgu yapan Şıldak, Karahantepe'nin her geçen gün daha fazla ziyaretçi ağırladığını ifade etti.