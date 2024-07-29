İnşaat işçisi kılığında 3 milyonluk vurgun yaptılar! Hırsızlar eş zamanlı operasyonla yakalandı

Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli ilçelerinde inşaat şantiyelerine giren hırsızlar kendilerine inşaatta çalışıyormuş süsü verip soyguna başladı. Nisan ayından bu tarafa çeşitli şantiyelere inşaatçı yeleği giyip giren hırsızlar 3 milyon lira değerindeki kabloları çaldılar. O anlar inşaat alanında yer alan güvenlik kameraları sayesinde saniye saniye görüntülendi.

23 ADRESE BASKIN

Olayı fark eden sorumluların ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelileri tek tek tespit etti. Avcılar ve Esenler ilçelerinde 23 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ve adreste GBT aranması çıkan 2 şahısta polis merkezine teslim edildi.

5 HIRSIZ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.