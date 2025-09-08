Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? Akış yenileme hatası! 8 Eylül 2025 Instagram erişim sorunu sürüyor!

Instagram kullanıcıları, platformda erişim sorunları yaşayınca "Instagram çöktü mü, Instagram ne zaman düzelecek?" sorularına odaklandı. Sorunlar hem mobil uygulamada hem de web sürümünde etkili olurken, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı kapsayan bu aksaklığın nedeni ve sürecin ne zaman normale döneceği kullanıcılar tarafından merak ediliyor. İşte Instagram erişim sourunu ve son gelişmeler