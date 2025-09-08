Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Eylül 2025 Instagram erişim problemi ile karşı karşıya!

Instagram'da erişim problemi yaşandığı kullanıcılar tarafından bildiriliyor. Binlerce kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadığını veya akışın yenilenmediğini belirtti. "Instagram çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Peki, Instagram neden açılmıyor, erişim sorunu hakkında açıklama geldi mi? İşte detaylar…
8 Eylül 2025 sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları, uygulamada erişim sorunları yaşadıklarını bildirdi. Kullanıcıların büyük bir kısmı akışın yenilenmediğini, mesajların gönderilemediğini ve bildirimlerin ulaşmadığını ifade ediyor.
Kullanıcıların arama motorlarına yönelttiği instagram çöktü mü sorusu için araştırmalar hız kazandı.
Uzmanlar, bu tür durumlarda kullanıcıların öncelikle cihazlarını yeniden başlatmalarını ve uygulamayı güncellemelerini öneriyor. Ancak sorun tamamen Instagram'ın altyapısından kaynaklandığında kullanıcıların adımları etkili olmuyor.
Henüz konuyla ilgili gelen bir açıklama bulunmuyor.