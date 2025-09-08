Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Eylül 2025 Instagram erişim problemi ile karşı karşıya!

Instagram'da erişim problemi yaşandığı kullanıcılar tarafından bildiriliyor. Binlerce kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadığını veya akışın yenilenmediğini belirtti. "Instagram çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Peki, Instagram neden açılmıyor, erişim sorunu hakkında açıklama geldi mi? İşte detaylar…