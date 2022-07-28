Instagram Kaybolan Mesaj Modu Nedir? Instagram DM’de Kaybolan Mesaj Modu Nasıl Açılır Ve Kapatılır, Ne İşe Yarar?

Günümüzde oldukça nitelikli bir uygulama olan Instagram'ın pek çok özelliği bulunmaktadır. Çoğunlukla fotoğraf ve video paylaşımı yapılan bir platform olsa da çoğu kişi diğer kullanıcılarla mesajlaşmak için de sıklıkla kullanmaktadır. Bu anlamda mesajlarının gizli kalmasını ve bazı haklarının korunmasını isteyen kullanıcılar, DM'de kaybolan mesaj modunu kullanmaktadır. Peki, Instagram DM'de kaybolan mesaj modu nasıl açılır ve kapatılır, ne işe yaramaktadır? Bu konuyu ele aldık. Instagram kaybolan mesaj modu nedir? İşte tüm detaylar…

Instagram Kaybolan Mesaj Modu Nedir, Ne İşe Yarar?

İlk olarak Snapchat'in kullandığı bir özellik olan kaybolan mesajlar modunu daha sonra Instagram test etti ve kullanıcıların beğenisini topladı. Platformun kaybolan fotoğraf ve video mesaj özellikleri zaten vardı. Bu özellikleri ise kullanıcı; bir kez görüntüle, tekrar oynatmaya izin ver ve sohbette tut seçeneklerinden birini tercih ederek kullanmaktaydı. Sosyal medya platformu Instagram, 2020'de de kaybolan mesajlar modunu bünyesine katarak uygulamadan gizli ve güvenli sohbet etme olanağını tanıdı.

Kaybolan mesaj modu aktifleştirildikten sonra karşı tarafa attığınız mesaj okunduktan sonra kaybolmaktadır. Yani diğer sohbet ekranındaki gibi mesajlar gözükür halde olmaz ve okunduktan hemen sonra kaybolmaktadır. Taraflar artık geçmiş mesajlarını göremezler. Bu nedenle gizli kalmasını istediğiniz konuşmalarda bu modu aktifleştirebilirsiniz. Fakat bu modun nasıl aktifleştirildiği de merak konusudur.

Instagram Kaybolan Mesaj Modu Nasıl Açılır?

2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram, günümüzde sosyal medya devi uygulamalar arasında yer almaktadır. Her yaştan ve bölgeden kullanıcıya sahip olmakla birlikte Instagram'ın başarısının en büyük nedeni yenilikçi bir sosyal medya uygulaması olmasından kaynaklanmaktadır. Her geçen gün kendisine yeni özellikler katan Instagram'ın son zamanlarda yaptığı yeniliklerden biri olan kaybolan mesaj modu özelliği de sıkça araştırılıyor. Instagram kaybolan mesaj modunun nasıl açıldığını ise madde madde şöyle açıklayabiliriz: