Inter – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de başlayacak mı?

Avrupa futbolunun en prestijli kupası yolunda takımlar tur mücadelesi veriyor. Eşleşmelerin en zorlu ve merak uyandıranlarından biri şüphesiz Inter ile Liverpool arasındaki mücadele. İtalya'daki San Siro Stadı'nda oynanacak maç, iki takımın da ligdeki yolda avantaj elde etmesi açısından büyük önem taşıyor. Teknik ve taktik savaşın yaşanması beklenen bu dev kapışma için futbolseverler şimdiden ekran başındaki yerlerini ayırttı. Gözler ise Inter yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nda!