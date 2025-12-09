Haberler Yaşam Haberleri Inter – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 9.12.2025 16:38

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı doruk noktasına ulaşıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği dev eşleşmede İtalyan devi Inter ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geliyor. İki güçlü takımın mücadelesi, ligin en dikkat çekici randevularından biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başlayacak mı ve Muhammed Salah oynayacak mı merak konusu. Peki, Inter – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en prestijli kupası yolunda takımlar tur mücadelesi veriyor. Eşleşmelerin en zorlu ve merak uyandıranlarından biri şüphesiz Inter ile Liverpool arasındaki mücadele. İtalya'daki San Siro Stadı'nda oynanacak maç, iki takımın da ligdeki yolda avantaj elde etmesi açısından büyük önem taşıyor. Teknik ve taktik savaşın yaşanması beklenen bu dev kapışma için futbolseverler şimdiden ekran başındaki yerlerini ayırttı. Gözler ise Inter yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nda!

INTER - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. maçları oynanıyor:

Maç: Inter (İtalya) – Liverpool (İngiltere)

Tarih: 9 Aralık 2025 Salı

Stat: Giuseppe Meazza Stadyumu (San Siro), Milano, İtalya

Saat: Maç, Türkiye saati (TSİ) ile 23.00'te başlayacak.

INTER - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Tabii Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

SALAH MAÇ KADROSUNDA YOK

Liverpool'da, teknik direktör Arne Slot ile Mısırlı oyuncu Muhammed Salah arasında anlaşmazlıkların boyutu büyüdü. Inter ile karşılaşacak Liverpool'un maç kadrosuna Salah alınmadı.

Yıldız ismin açıklamaları ardından transfere hazırlanıldığı düşünülüyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Inter'in yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu'nun 35 hat kıran pası futbol camiasında dikkat çekiyor. Buna göre milli yıldızın Liverpool maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

