İnternet alışverişinde yeni dönem! Yurtdışından gümrüksüz alışveriş muafiyeti sona erdi

Giriş Tarihi: 7.01.2026 08:41 Son Güncelleme: 7.01.2026 08:45

İnternet alışverişlerinde yurt dışından yapılan siparişlerde yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yeni düzenlemeyle yurtdışından gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi. 30 Euro altındaki alışverişlerde uygulanan gümrük muafiyeti 30 gün sonra kaldırılacak.

Resmi Gazete'nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi. Karar, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 126. maddesinin birinci fıkrasını yürürlükten kaldırarak, 30 Euro'ya kadar olan eşyaların posta veya kargo yoluyla gümrüksüz getirilmesi uygulamasına son verdi.



KARAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Resmi Gazete'de yayınlanan karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu sürenin ardından yurt dışından eşya getirmek isteyen vatandaşlar, gümrük müşavirliği hizmeti almak zorunda kalacak. Artık ne kadar düşük tutarda olursa olsun, tüm yurt dışı alışverişler gümrük vergisine tabi olacak.



VATANDAŞI NELER BEKLİYOR?

Yeni düzenleme ile birlikte:

- 30 Euro ve altındaki alışverişler de gümrük vergisine tabi olacak
- Tüm yurt dışı alışverişlerde gümrük müşavirliği gerekecek
- Online alışveriş maliyetleri artacak
- Küçük tutarlı alışverişler bile vergilendirilecek



KONU UZUN SÜREDİR GÜNDEMDEYDİ

İnternet üzerinden yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişin tamamen kaldırılacağı iddiaları son dönemde sıkça gündeme geliyordu. Özellikle e-ticaret platformları üzerinden yapılan düşük tutarlı alışverişlerin yarattığı vergi kaybı, düzenlemenin temel gerekçeleri arasında gösteriliyordu.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE DE BENZER ADIM

Avrupa Birliği de benzer bir adım atmaya hazırlanıyor. AB, online alışverişlerde uygulanan 150 Euro muafiyetini 2028 yılına kadar kaldırmayı gündemine aldı. Ticaret Bakanlığı'nın bu gelişmeleri değerlendirmesinin ardından, Türkiye'de de 30 Euro'luk gümrüksüz online alışveriş limitinin sıfırlanması kararı alındı.

