İnternet alışverişinde yeni dönem! Yurtdışından gümrüksüz alışveriş muafiyeti sona erdi

Resmi Gazete'nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi. Karar, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 126. maddesinin birinci fıkrasını yürürlükten kaldırarak, 30 Euro'ya kadar olan eşyaların posta veya kargo yoluyla gümrüksüz getirilmesi uygulamasına son verdi.
KARAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Resmi Gazete'de yayınlanan karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu sürenin ardından yurt dışından eşya getirmek isteyen vatandaşlar, gümrük müşavirliği hizmeti almak zorunda kalacak. Artık ne kadar düşük tutarda olursa olsun, tüm yurt dışı alışverişler gümrük vergisine tabi olacak.
KONU UZUN SÜREDİR GÜNDEMDEYDİ
İnternet üzerinden yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişin tamamen kaldırılacağı iddiaları son dönemde sıkça gündeme geliyordu. Özellikle e-ticaret platformları üzerinden yapılan düşük tutarlı alışverişlerin yarattığı vergi kaybı, düzenlemenin temel gerekçeleri arasında gösteriliyordu.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE DE BENZER ADIM
Avrupa Birliği de benzer bir adım atmaya hazırlanıyor. AB, online alışverişlerde uygulanan 150 Euro muafiyetini 2028 yılına kadar kaldırmayı gündemine aldı. Ticaret Bakanlığı'nın bu gelişmeleri değerlendirmesinin ardından, Türkiye'de de 30 Euro'luk gümrüksüz online alışveriş limitinin sıfırlanması kararı alındı.