İnternet alışverişinde yeni dönem! Yurtdışından gümrüksüz alışveriş muafiyeti sona erdi





KARAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Resmi Gazete'de yayınlanan karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu sürenin ardından yurt dışından eşya getirmek isteyen vatandaşlar, gümrük müşavirliği hizmeti almak zorunda kalacak. Artık ne kadar düşük tutarda olursa olsun, tüm yurt dışı alışverişler gümrük vergisine tabi olacak.