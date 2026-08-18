"İnternet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi dolandırdılar! 53 şüpheli tutuklandı

19 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 90 zanlı yakalanmış, 8 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Çalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesapları ile dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya el konulmuştu.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör